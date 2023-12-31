Ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti

"The Full Monty"deki rolüyle tanınan; "Büyük Budapeşte Oteli", "Batman Başlıyor" ve "Aşık Shakespeare" gibi yapımlarda rol alan İngiliz aktör Tom Wilkinson'ın 75 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini, menajeri, "Tom Wilkinson'un ailesi, 30 Aralık'ta evinde aniden öldüğünü büyük bir üzüntüyle duyuruyor. Eşi ve ailesi de sanatçının yanındaydı. Aile şu anda mahremiyet istiyor" açıklamasıyla duyurdu.



Wilkinson, tamamı erkeklerden oluşan bir striptiz gösterisi düzenleyen Sheffield'li bir grup işsiz çelik işçisini konu alan 1997 yapımı komedi "The Full Monty"de Gerald Arthur Cooper'ı canlandırıyordu ve performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Bafta ödülü aldı.

