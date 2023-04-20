Unutulmaz film müziklerinin bestecisi: Atilla Özdemiroğlu

Türk müziğinin önemli bestecileri arasında yer alan Atilla Özdemiroğlu'nun vefatının ardından 7 yıl geçti.



Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (MESAM) 8 yıl boyunca başkanlığını üstlenen usta müzisyen, 5 Ocak 1943'te Ankara'da dünyaya geldi. Özdemiroğlu, küçük yaşlardayken müziğe ilgi duymaya başladı ve henüz çocukken iyi derecede mandolin, keman, flüt, trombon ve viola çalmayı öğrendi.



Öğrencilik yıllarında birçok müzik etkinliğine katılan sanatçı, Ankara Atatürk Lisesi'nde okurken keman çalarak, para kazanmaya başladı.



Besteci ve aranjör Özdemiroğlu, 1957'de Berkant'ın solistliğinde bir araya gelen "Jüpiter Kenteti" adlı grupla 1962'ye kadar Ankara'da sahne aldı. Özdemiroğlu'nun kontrbas çaldığı toplulukta, piyanoda Kaynak Gültekin, elektro gitarda ise Yurdaer Doğulu yer alıyordu.



TÜRKİYE'NİN İLK YAPIM ŞİRKETİ ŞAT'I YURDATAPAN İLE KURDU

Dönemin en önemli gruplarından Durul Gence orkestrasına 1966'da giren sanatçı, 1972'de Dün, Bugün ve Yarın Orkestrası'nda birlikte çalıştığı, besteci Şanar Yurdatapan ile Türkiye'nin ilk müzik yapım şirketi ŞAT Yapım'ı kurdu. Şirket, 1972-1979 arasında Sezen Aksu, Rüçhan Çamay, Yasemin Kumral, Nilüfer, Esmeray ve Melike Demirağ ile birçok ünlü ismin albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.



Müzisyen Fuat Güner, yaptığı bir açıklamada, Özdemiroğlu'nu çok sevdiğini, onunla kardeş gibi olduklarını belirterek, "Kendi albümünde ve başkalarının albümlerinde beraber çalıştık. Şanar Yurdatepen'la birlikte açtıkları stüdyoda eğitim alırdık. O stüdyoda herkese yardım ederdi, biz de kayıtlarımızı yapardık. Attila, o stüdyoda bize kapılarını açan ilk kişidir. Türk müziğine o kadar emeği olmuştur ki, hiç dokunmadığı bir sanatçı olduğunu düşünmüyorum. Bence Türkiye'de herkes Attila'nın temasından geçmiştir ve geçenlere çok büyük katkıları olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.



Atilla Özdemiroğlu, 1980'de "Yedi Kocalı Hürmüz", 1984'te Devekuşu Kabare Tiyatrosunun "Beyoğlu Beyoğlu", 2008'de Ankara Devlet Tiyatrosunda oynanan "Fosforlu Cevriye" adlı oyunların müziklerini yaptı.



YEDİ KEZ ALTIN PORTAKAL ALDI



Film müzikleri de yapan sanatçı, aldığı birçok ödülün yanında, "En İyi Film Müziği" dalında yedi defa Altın Portakal ödülünün sahibi oldu.



Sanatçı, Eurovision Şarkı Yarışması için de düzenlemeler yaptı, 1975'te Delisin, Minik Kuş ve Çiçekler, 1978'de İnsanız Biz, 1980'de Pet'r Oil, 1983'te Atlantis ve 1987'de ise Bir Gün Bize Yetmez adlı eserleri yarışma için hazırladı.



Yedi enstrüman çalan sanatçı, 45 yaşından sonra piyano, 60 yaşında Moskova'da gördüğü bir çelloyu çok beğenmesinin ardından ise günde 11 saat çalışarak çello çalmayı öğrendi.



Özdemiroğlu, yaşamı boyunca 200'i aşkın şarkı, 60 film müziği ve 14 müzikalin yanı sıra birçok reklam müziğine imza attı.



Dört kez evlenen sanatçının Yaprak, Lidya, Sarp ve Lara adını verdiği 4 çocuğu dünyaya geldi.



Uzun süre akciğer kanseriiye mücadele eden sanatçı, 20 Nisan 2016'da düşüp bel kemiğinin kırılması sonucu alındığı ameliyatın ardından, çoklu organ yetmezliği dolayısıyla hayatını kaybetti.



SAYGI ALBÜMÜ BİRÇOK ÜNLÜYÜ BULUŞTURDU

Arda Müzik etiketiyle 2020'de yayımlanan "Attila Özdemiroğlu Besteleri" adlı saygı albümünde, Sezen Aksu, Teoman, Nükhet Duru, Mehmet Erdem, Koray Avcı, Cem Adrian, Niran Ünsal, Kenan Doğulu, Ceylan Ertem, Halil Sezai, Işın Karaca ve Fettah Can yer aldı.



Usta müzisyenin, eşi Hepgül Özdemiroğlu, Milliyet Pazar'a verdiği bir röportajda eşinin saygı albümü, jübile gibi fikirleri seven biri olmadığına işaret ederek, "Çünkü hep 'Sonsuza kadar çalışacağım ve bunun bir jübilesi olmayacak.' gözüyle bakardı. Fakat tedavi döneminde bir şekilde 'Olabilir' dedi. O sırada listede çok daha az eser vardı. Zaman geçtikçe ve icracı arkadaşlarla konuştukça sayı arttı. Sonra Attila'yı kaybedince bir süre ara verdik tabii. Ama sonuçta onun isteklerinin yüzde 80'ini tutturduğumuz bir albüm oldu."



Usta sanatçı Sezen Aksu da NTV'de katıldığı bir programda şunları anlatmıştı:



"Atilla Özdemiroğlu, bu dünyaya bir daha gelemeyecek insanlardan biri. Dahi bir adam. Rengarenk ve yetinmeyen biriydi. Yeniden üretime çok inanırdı. Üstüne kattıkça katan, çoğalttıkça çoğaltan, kendi de çoğalan, çok şükran duyduğum insanların başında geliyor. Okuma yazmamın dışında, asıl birikimimi, kişiliğimi, hayata bakışımı oluşturan Atilla Bey ve onun gibi insanlar oldu. Büyük bir minnetle doluyum onlara karşı. Onun yerini dolduramıyoruz."



Sanatçının müziklerini hazırladığı film ve dizilerden bazıları şöyle:



"Arkadaş" 1974, "Delisin" 1975, "Seninle Son Defa" 1978, "Fahriye Abla" 1984, "Kurbağalar" 1985, "Anayurt Oteli", "Asılacak Kadın" ve "Kupa Kızı" 1986, "Muhsin Bey" 1987, "Gece Yolculuğu" 1988, "Ağır Roman" 1997, "Steplerin Üzerinde, Gök Mavinin Altında" belgeseli 1998, " Beşik Kertmesi" dizisi 2002, "Gönderilmemiş Mektuplar" 2003, "Eğreti Gelin" 2004, "O Şimdi Mahkum" 2005, "Aşk Yakar" dizisi 2008, "Vavien" 2009, "Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi" 2011.



Özdemiroğlu ayrıca 1990-1995 arasında "Bir Başka Gece" adlı televizyon programının müziklerini hazırladı.