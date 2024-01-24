Usta yönetmen Oliver Stone'den Barbie özrü: "Hollywood'u çocuklaştırıyor" demişti

"BARBIE'Yİ YANLIŞ DEĞERLENDİRMİŞİM"



Oliver Stone geçen yaz filmi izlemeden yaptığı açıklamalar nedeniyle özür diledi. Pazartesi gecesi sosyal medyada paylaştığı bir gönderide Stone, daha sonra Barbie'yi gördüğünü ve filmi özgünlüğü nedeniyle takdir ettiğini söyledi.



Stone, "Film yapımcılarının yaklaşımını kesinlikle beklediğimden farklı buldum. Cahilce konuştuğum için özür dilerim." açıklamasını yaptı. Gerwig'i 2017 yapımı Lady Bird filmini de öven Stone, Barbie'nin film sektörü üzerindeki etkisine de dikkat çekerek, "Barbie'nin gişe başarısı yaptığımız işin temsil ettikleri için önemli. Greta'ya ve tüm Barbie ekibine Oscar'larda iyi şanslar diliyorum. " ifadelerini kullandı.



Greta Gerwig'in yönettiği Barbie 8 Oscar adaylığı kazandı.

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