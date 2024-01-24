Usta yönetmen Oliver Stone'den Barbie özrü: "Hollywood'u çocuklaştırıyor" demişti

Oliver Stone, Ryan Gosling'in daha ciddi filmler yerine Barbie gibi filmlerde rol alarak "zamanını boşa harcadığına" inandığını ifade eden açıklamalar yapmıştı. Platoon ve Natural Born Killers'ın yönetmeni Oliver Stone, John Wick filmlerini de hedef alarak, " dünyanın mantık dışı hale geldiğini" iddia etmişti.
Stone'a Barbie 2'yi yönetmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorulduğunda, "Çok saçma. Ryan Gosling bu işi para için yapıyorsa zamanını boşa harcıyor demektir. Daha ciddi filmler yapmalı" ifadelerini kullanarak Barbie'nin "Hollywood'un çocuklaştırılmasına" katkıda bulunduğunu öne sürmüştü.
"BARBIE'Yİ YANLIŞ DEĞERLENDİRMİŞİM"
Oliver Stone geçen yaz filmi izlemeden yaptığı açıklamalar nedeniyle özür diledi. Pazartesi gecesi sosyal medyada paylaştığı bir gönderide Stone, daha sonra Barbie'yi gördüğünü ve filmi özgünlüğü nedeniyle takdir ettiğini söyledi.
Stone, "Film yapımcılarının yaklaşımını kesinlikle beklediğimden farklı buldum. Cahilce konuştuğum için özür dilerim." açıklamasını yaptı. Gerwig'i 2017 yapımı Lady Bird filmini de öven Stone, Barbie'nin film sektörü üzerindeki etkisine de dikkat çekerek, "Barbie'nin gişe başarısı yaptığımız işin temsil ettikleri için önemli. Greta'ya ve tüm Barbie ekibine Oscar'larda iyi şanslar diliyorum. " ifadelerini kullandı.
Greta Gerwig'in yönettiği Barbie 8 Oscar adaylığı kazandı.
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