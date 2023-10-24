Uzay Heparı kimdir, ne zaman öldü?

Türk müzisyen, besteci, aranjör ve oyuncu Uzay Heparı, 4 Temmuz 1969 tarihinde dünyaya geldi. Heparı, çocukluğunda klasik müzik eğitimi aldı. 1980'lerin ortasında lisede yıllarında Garo Mafyan'ın şeflik yaptığı efsane İstanbul Gelişim Orkestrası'na girerek elektro klavyede kendisini geliştirdi.

19 yaşındayken ilk olarak Zuhal Olcay'ın Küçük Bir Öykü (1988) albümünde piyano çalarak kariyerine başladı. Aynı dönemde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda okumaktaydı.

Heparı, 1990'lı yılların başından itibaren birçok pop albümündeki düzenlemeleriyle müzik dünyasında yükseldi. Daha sonra 90'lı yılların pop dünyasında Şampiyonlar Ligi olarak tanımlanan Sezen Aksu'nun ekibinde yer almaya başladı. Aşkın Nur Yengi'nin Hesap Ver (1991) ve Sıramı Bekliyorum (1993), Sertab Erener'in Sakin Ol! (1992) ve Lâ'l (1994), Sezen Aksu'nun Deli Kızın Türküsü (1993), Levent Yüksel'in Med Cezir (1993) ve Demet Sağıroğlu'nun Kınalı Bebek (1994) gibi albümlerdeki düzenlemeleri ve besteleriyle dönemin çok büyük albümlerine imza attı. Bazı sanatçıların kliplerinde de rol aldı. 1993 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Gece, Melek ve Bizim Çocuklar (1994) adlı filmde başrolde yer alarak oyunculuğa başladı.

UZAY HEPARI'NIN ÖZEL HAYATI

Adı Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe ile anılan Uzay Heparı, 1993’te modacı Zeynep Tunuslu ile evlendi. Heparı vefat ettiğinde hamile olan Tunuslu, Ocak 1995’te oğulları Uzay Kanat Heparı’yı dünyaya getirdi.