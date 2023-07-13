Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu Gülsün Karamustafa’yı ağırlayacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, 20 Nisan-24 Kasım 2024 tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek 60. Uluslararası Sanat Sergisi’nde Türkiye güncel sanatını derinden etkileyen ve dünyada saygın bir yer edinen kadın sanatçılardan Gülsün Karamustafa’nın bienale özel üreteceği yeni bir eserine yer verecek. Serginin küratörü ise sanatçının uzun yıllardır birlikte çalıştığı Esra Sarıgedik Öktem olacak.



Gülsün Karamustafa, 50 yılı aşkın sanat pratiğinde resim, enstalasyon, video ve performans üretimlerine eğildi; göç, yerellik, kimlik, kültürel farklılık ve toplumsal cinsiyet gibi konuları ele aldı. Karamustafa, kişisel ve tarihsel anlatılardan doğan, malzeme ve metodoloji açısından çeşitlilik gösteren yapıtlarında, özellikle Türkiye’nin modernleşme sürecindeki sosyal ve siyasal adaletsizlikleri göz önüne serdi. Yerinden edilme ve hafıza meseleleri, yapıtlarında sıklıkla gündeme geldi. Karamustafa, yeni nesil sanatçılara ilham vermeye devam ediyor.

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