Vin Diesel "Hızlı ve Öfkeli 10 Part 2" için tarih verdi

Yediden yetmişe geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi "Fast X"in vizyona girmesinin ardından serinin yıldızı Vin Diesel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Hızlı ve Öfkeli 10 Part 2" için tarih verdi.

Vin Diesel "Hızlı ve Öfkeli 10 Part 2" için tarih verdi

19 Mayıs'ta vizyona giren "Hızlı ve Öfkeli 10" hayranlarını salonlarına çekerken Vin Diesel, Instagram hesabından bir sonraki filmin ne zaman vizyona gireceğini duyurdu.

"22 AYDAN AZ BİR SÜRE KALDI"

Son filmde canlandırdığı "Dante" karakteriyle seriye dahil olan ile sette çekilen bir fotoğrafını paylaşan Diesel, "4 Nisan 2025... 22 aydan daha az bir süre kaldı" ifadelerini kullandı.

Vin Diesel "Hızlı ve Öfkeli 10 Part 2" için tarih verdi - 1

Ünlü isim, sözlerine; "Fast X"in sadece birinci bölüm olduğunu bilmeyenler için, ikinci bölümün hızlı ailemizin ve stüdyomuzdan hiç görmediğiniz bir çaba olacağını bilin. Sevgiler..." diye devam etti.

"GELDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Diesel paylaşımında ayrıca, Jason Momoa'nın tamamen eşsiz bir şey denemek istediğini ve tüm dünyanın hatırlayacağı bir performans çıkardığını söyledi ve seyircilere de "Her zaman yaptığınız gibi geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Gerçek aile ve sadakat duygusunu temsil etmiyorsa 7 milyar hiçbir şey ifade etmez" diye teşekkür etti.

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