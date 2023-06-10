Vin Diesel "Hızlı ve Öfkeli 10 Part 2" için tarih verdi

Ünlü isim, sözlerine; "Fast X"in sadece birinci bölüm olduğunu bilmeyenler için, ikinci bölümün hızlı ailemizin ve stüdyomuzdan hiç görmediğiniz bir çaba olacağını bilin. Sevgiler..." diye devam etti.



"GELDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Diesel paylaşımında ayrıca, Jason Momoa'nın tamamen eşsiz bir şey denemek istediğini ve tüm dünyanın hatırlayacağı bir performans çıkardığını söyledi ve seyircilere de "Her zaman yaptığınız gibi geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Gerçek aile ve sadakat duygusunu temsil etmiyorsa 7 milyar hiçbir şey ifade etmez" diye teşekkür etti.