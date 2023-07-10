Yabancı şefler Kapadokya'daki turistlere farklı ülkelerin lezzetlerini sunuyor

"GASTRONOMİ DÜNYA ÇAPINDA AĞIRLIK KAZANIYOR"

Restoranlarında Türkiye'den ustaların yanı sıra İtalya ve Nepal'den gelen şeflerin de hünerlerini sergilediğini anlatan turizmci Alp, "Kapadokya'da ortalama konaklama süresi iki gün ve bu süreyi artırmaya çalışıyoruz. Yerel yemeklerden marka haline gelmiş testi kebabı ve güveçte kuru fasulye var. Bunun yanı sıra uluslararası anlamda ön plana çıkmış İtalyan ve Uzak Doğu yemekleri hazırlıyoruz. Restoranımızda Çin, Japon, Tayland ve Kore mutfağından beğenilen yemeklerimiz de sunuluyor" diye konuştu.



Alp, çok güzel tepkiler aldıklarını belirterek, "Geçen hafta bir Endonezyalı misafirimiz, ülkesinde bile bu şekilde Uzak Doğu lezzetleri bulunmadığını söyledi. Bu da bizi çok mutlu etti. İnsanlar Kapadokya'ya sadece sıcak hava balonu, peribacaları için değil gastronomi ile ilgili de seyahat etmeli. Turizm sonsuz bir boyut, gastronomi de dünya çapında gittikçe ağırlık kazanan bir turizm sektörü" ifadelerini kullandı.