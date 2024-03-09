Yaklaşık 8 bin kozadan gelinlik tasarlandı

Firma sahibi Mehmet Kaymak, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıldır sektörde faaliyet yürüttüğünü söyledi.



Gelinliği düzenleyecekleri defilede sergileyeceklerini belirten Kaymak, şöyle konuştu:



"4 kilogram ve yaklaşık 8 bin ipek koza kullanarak böyle bir tasarımı elde ettik. 10 arkadaşımız ile 4 gün çalışarak el emeğiyle böyle bir gelinlik yaptığımız için çok mutluyuz. Bu işin içinde emek var. Talep olursa Kulp ilçemize katkı olur. Şu an bu gelinliği sembolik olarak yaptık, ancak insanların dikkatini çekerse seri üretimine de geçebiliriz."