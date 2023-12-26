Yalova’da 100. Yıl 100 Eser Karma Sergisi açıldı

25-30 Aralık tarihleri arasında Yalova Kent Müzesi’nde ziyaretçileri kapılarını açan 100. Yıl 100 Eser Karma Sergisi’nin açılış kurdelesini Vali Hülya Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, Prof. Dr. Ümit Meriç ve sanatçılar birlikte kesti.

Kaya ve beraberindekiler ardından Yalovalı sanatçıların ipek kozası, ebru, çini, hat sanatı ve el sanatları eserlerinden oluşan ve görücüye çıkarılan sergiyi gezdi.

Serginin açılışının ardından Prof. Dr. Ümit Meriç tarafından "Beşikten Mezara Kadar İlim ve Sanat" konulu konferans verildi. Meriç, ilmin ölüp yeniden doğarken sanatın hiç ölmediğine vurgu yaptı.