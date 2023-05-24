Yaz festivallerinde dünyaca ünlü opera ve bale eserleri sahnelenecek

FESTİVAL PROGRAMLARI

Uluslararası festivaller bu yıl 10 Haziran'da İstanbul'da başlayacak, 21 Eylül'de Antalya'da sona erecek.



14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin 10 Haziran'daki açılışı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde seslendirilecek "Gala Konser" ile yapılacak.



Mozart'ın ünlü eseri Saraydan Kız Kaçırma operası 12-13 Haziran'da İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından AKM Tiyatro Salonunda sahnelenecek.



İzmir Devlet Opera ve Balesi La Traviata operasını 15 Haziran Perşembe, Ankara Devlet Opera ve Balesi Andrea Chenier operasını 18 Haziran'da sahneleyecek.



Festivalin kapanışı 22 Haziran Perşembe akşamı Ankara, Antalya ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahneleyecekleri Aida operasıyla sona erecek.



6. ULUSLARARASI EFES OPERA VE BALE FESTİVALİ

Efes Antik Tiyatro'da 7-21 Temmuz'da düzenlenecek 6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin açılışı İzmir Devlet Opera ve Balesi'nce festivalde ilk defa sahneye konulacak Uyuyan Güzel balesi ile yapılacak.



Samsun Devlet Opera ve Balesinin sahneleyeceği Carmen 10 Temmuz'da, Carmina Burana ise 13 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.



Damdaki Kemancı müzikalinin Mersin Devlet Opera ve Balesi'nce 16 Temmuz'da ilk kez sahneleyeceği festival, 21 Temmuz'da İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulacak Lucia Di Lammermoor operasıyla son bulacak.



20. ULUSLARARASI BODRUM BALE FESTİVALİ

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde 5-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali ise Ankara Devlet Opera ve Balesi'nce sahnelenecek Harem balesi ile açılacak.



İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin 8 Ağustos'ta Notre Dame'in Kamburu balesini sahneye taşıyacağı festivalde, Navdhara Hint Dans Tiyatrosu 11 Ağustos'ta Hint danslarını sergileyecek.



İspanya'dan gelen kadın dansçılar Woman adlı Flamenko eseri 13 Ağustos'ta sanatseverle buluşturacak.



Festival, 16-17 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Don Kişot balesiyle sona erecek.



30. ULUSLARARASI ASPENDOS OPERA VE BALE FESTİVALİ

Zengin programıyla 4-21 Eylül tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali de 30'uncu yaşını kutlayacak.



Yabancı solistlerin de katılımıyla gerçekleşecek festival, Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak yapımı Aida operasıyla başlayacak.



Tosca operası 8 Eylül'de, Kuğu Gölü Balesi ise 13-14 Eylül'de Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 17 Eylül'de sahneleyeceği La Bayadere ile devam edecek festivalin kapanışı 21 Eylül'de Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde yıldızlar geçidi olacak Gala Konser ile yapılacak.