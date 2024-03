Yeni bir albüm yeni bir Dua Lipa: 3 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşacak

"Don't Start Now", "Physical" ve "Levitating" gibi şarkılarla tanınan İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın yeni albümü için geri sayım başladı. Grammy ödüllü şarkıcı albümünün adının "Radical Optimism" olduğunu duyurdu.



Şarkıcının üçüncü albümü 3 Mayıs'ta piyasaya çıkacak ve albümde 11 şarkı bulunuyor. Lipa şimdiden "Houidini" ile "Training Season" şarkılarını yayınladı. Şarkıcının albümü, Lipa'nın büyüdüğü Londra'yı ve pop müziğin 90'lardaki özgür tavrını yansıtacak.

İşte albümdeki şarkılar:



1.End Of An Era

2.Houdini

3.Training Season

4.These Walls

5.Whatcha Doing

6.French Exit

7.Illusion

8.Falling Forever

9.Anything For Love

10. Maria

11. Happy For You