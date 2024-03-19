Yeni Bond olması için Aaron Taylor-Johnson'a teklif gitti

Daniel Craig'in James Bond karakterine veda etmesinin ardından İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson'a teklif gittiği ortaya çıktı.

Yeni Bond olması için Aaron Taylor-Johnson'a teklif gitti

Beşinci "" Daniel Craig'in ardından ikonik rolü kimin oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce de adı gündeme gelen Aaron Taylor-Johnson'a Bond rolünün teklif edildiği açıklandı.

İngiliz oyuncuya "007" olması için teklif götürüldü. Ancak oyuncunun ne cevap verdiği bilinmiyor.

Sosyal medyada artan söylentiler ise 33 yaşındaki oyuncunun bu rolü kabul ettiğini doğrular nitelikte ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeni Bond olması için Aaron Taylor-Johnson'a teklif gitti - 1

Daniel Craig 16 sene boyunca, beş filmde Bond karakterini canlandırdı.
Taylor-Johnson rolü kabul ederse 26. Bond filminde rol almış olacak.

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