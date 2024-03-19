Yeni Bond olması için Aaron Taylor-Johnson'a teklif gitti

Beşinci "James Bond" Daniel Craig'in ardından ikonik rolü kimin oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce de adı gündeme gelen Aaron Taylor-Johnson'a Bond rolünün teklif edildiği açıklandı.

İngiliz oyuncuya "007" olması için teklif götürüldü. Ancak oyuncunun ne cevap verdiği bilinmiyor.

Sosyal medyada artan söylentiler ise 33 yaşındaki oyuncunun bu rolü kabul ettiğini doğrular nitelikte ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

