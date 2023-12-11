Yeni fosil keşfedildi: Bilinen en eski kuş ayak izinden 60 milyon yıl daha yaşlı

Güney Afrika'nın çeşitli bölgelerinde bulunan bu gizemli ayak izleri, şimdiye kadar keşfedilen en eski kuş benzeri yaratığa ait. Bu izler kuşların bilinen en eski fosil iskeletinden yaklaşık 60 milyon yıl öncesine ait.



DİNOZORLARA AİT OLABİLİR

Güney Afrika'daki Cape Town üniversitesi Jeolojik Bilimler profesörü Doktor Miengah Abrahams son keşifler hakkında, ''Fosillerin yaşları göz önüne alındığında, izler yüksek ihtimalle dinozorlara ait.'' yorumunda bulundu.

Tyrannosaurus Rex de dahil olmak üzere Theropod cinsi dinozorlar, üç parmaklı ayakları olan, iki ayaklı etçillerden oluşan çeşitli bir gruptu.



Ancak yeni incelenen bu dinozor izleri arasında tipik theropod izlerinden farklı olanlar da vardı.

DİNOZOR OLAMAYACAK KADAR KÜÇÜK AYAKLAR



Abrahams, yaptığı bir açıklamada izlerin sahibi canlının bir dinozora kıyasla "önemli ölçüde daha dar ayak parmaklarına" sahip olduğunu ve daha çok kuş ayak izlerine benzediğini söyledi.



İzlerin sahibi hayvanlar bilinmediğinden kuşlarla ilişkileri de belirsiz. Araştırmacılar, izlerin kuşların evrimi hakkında eksik bir parçayı tamamlayabileceğini ya da kuş soyuna yakın olmayan ancak bağımsız olarak evrimleşmiş kuş benzeri ayaklara sahip sürüngenlere ait olabileceğini bildirdi.

İZLERE BAKARAK TAHMİN YÜRÜTMEK ÇOK ZOR



Bilim insanları izlerin kuş benzeri bir canlıya ait olup olmadığı konusunda ikiye ayrıldı. Hayvanın bastığı zeminin yapısına göre iz şeklinin çeşitlenebileceğini söyleyen araştırmacılar izler kaynak alınarak nesli tükenmiş hayvanların fiziksel özelliklerini saptamanın zorluğuna vurgu yaptı.

