Yeni Jurassic World filmi için çalışmalar başladı

Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern ve Jeff Goldblum gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Jurassic World efsanesi devam ediyor. 1993 tarihli orijinal Jurassic Park ve devam filmi The Lost World: Jurassic Park filmlerini Michael Crischton'ın çok satan kitaplarından uyarlayan David Koepp'in yeni Jurassic World filmi için çalışmalara başladığı bildirildi.

Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern ve Jeff Goldblum gibi isimlerin yeni filmde yer alıp almayacağı ise bilinmiyor. Filmin yönetmeninin ise belli olmadığı açıklandı.

