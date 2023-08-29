Yönetmen Martin Scorsese 20. Marakeş Uluslararası Film Festivali'ne katılacak

Yönetmen Martin Scorsese, bundan önce 5 kez katıldığı Marakeş Uluslararası Film Festivali'ne yeniden dönmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizzat katılamadığım yıllarda ruhum hep oradaydı. Festivalin bu yılında genç sinemacılarla irtibat kurup çıktıkları yolda rehber olacağım. Hem eski dostlarımı görmeyi hem yeni dostlar edinmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.



Festival, Fas'ın Marakeş şehrinde 24 Kasım-2 Aralık'ta gerçekleştirilecek.



Bugüne kadar çok sayıda uluslararası oyuncu ve yönetmeni genç sinemacılarla buluşturan festival, Covid-19 nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılamamıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin