Zeytin ve ekmek kitapları Dünya Kitap Yarışması’nda

“Zeytin Ülkesi Balıkesir” ve “Ekmek Şehri Balıkesir” kitapları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın gastronomik kültürel değerlerini kayıt altına alarak geleceğe taşıma vizyonu ve desteğiyle, Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur tarafından yazıldı.

2020-2023 yılları arasında yazılan kitapların amacı kadim gıdalar zeytin ve ekmeğin, peynirde olduğu gibi Balıkesir’deki varlığına ışık tutarak, geleceğe aktarımının sağlanması ve uluslararası değere dönüşmesi için öncü çalışmalara ilham olması. Yarışma kapsamında Food Festival Gıda Sempozyumu’nda Türkiye’nin zengin mutfak kültürünü ve kadim gıdalarının Balıkesir üzerinden anlatılacağı sunum yazarlar tarafından yapılacak. Dereceye giren kitaplar için, ödül töreni 27-29 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilecek.



GOURMAND ÖDÜLLERİ



1995 yılından bu yana düzenlenen “Gourmand Ödülleri”, 205 ülkenin katıldığı, yemek kültürüne yönelik tek uluslararası yarışma. Her yıl dünyanın en iyi kitaplarının seçildiği Gourmand Ödülleri, gastronomi yazarlarını, şefleri, yemek kültürü uzmanlarını, öncü kurum, kuruluş ve yayıncıları bir araya getiren dünyanın en önemli gastronomi etkinliklerinden biri. Her yıl dünyanın farklı bir ülkesinde gerçekleşen uluslararası etkinlik bu yıl 27-29 Kasım tarihlerinde Riyad’da Suudi Bayram Yemekleri Festivali kapsamında düzenleniyor. Festival kapsamında gerçekleşecek sunumlarda Balıkesir şehirdeki kadim gıdalar üzerinden Anadolu yemek kültürünü paylaşacak.

