Zuhal Olcay ile Haluk Bilginer provalara başladı

En son 2003 yılında “Dolu Düşün Boş Konuş” oyununda birlikte rol alan eski eşler Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer, seneler sonra aynı sahneyi paylaşacak.
Eugene Ionesco’nun yazdığı, yönetmenliğini Muharrem Özcan’ın üstlendiği “Kel Diva” adlı oyunla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Olcay ile Bilginer, provalara başladı.
PROVADAN İLK KARELER
Provalardan kareler, Oyun Atölyesi'nin sosyal medya hesabından "Kel Diva provaları başladı" notuyla paylaşıldı.
Özlem Zeynep Dinsel, Yiğit Özşener, Gözde Kırgız ve Kıvanç Kılınç'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı "Kel Diva", ekim ayında seyirciyle buluşacak.
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