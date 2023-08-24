Zuhal Olcay ile Haluk Bilginer provalara başladı

20 yıl sonra yeniden "Kel Diva" adlı oyunda aynı sahneyi paylaşmaya hazırlanan Zuhal Olcay ile Haluk Bilginer provalara başladı. Provalardan kareler, sosyal medyada yayınlandı.

Zuhal Olcay ile Haluk Bilginer provalara başladı

En son 2003 yılında “Dolu Düşün Boş Konuş” oyununda birlikte rol alan eski eşler ve , seneler sonra aynı sahneyi paylaşacak.

Eugene Ionesco’nun yazdığı, yönetmenliğini Muharrem Özcan’ın üstlendiği “Kel Diva” adlı oyunla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Olcay ile Bilginer, provalara başladı.

Zuhal Olcay ile Haluk Bilginer provalara başladı - 1

PROVADAN İLK KARELER

Provalardan kareler, Oyun Atölyesi'nin sosyal medya hesabından "Kel Diva provaları başladı" notuyla paylaşıldı.

Zuhal Olcay ile Haluk Bilginer provalara başladı - 2

Özlem Zeynep Dinsel, Yiğit Özşener, Gözde Kırgız ve Kıvanç Kılınç'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı "Kel Diva", ekim ayında seyirciyle buluşacak.

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