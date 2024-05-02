Ameliyat olan Cenk Eren: Hasta yatağında bile yakışıklıyım

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, geçtiğimiz mart ayında estetikli ünlüler kervanına katılmıştı. Yüz gerdirme ameliyatı olan Eren'in son hali günlerce konuşulmuştu.
"SAĞ GÖZÜMDE RETİNA YIRTILMASI OLDU"
Birkaç gün önce sağ gözünde bir rahatsızlık olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı, "Nazar değdirdiniz. Sağ gözümde retina yırtılması oldu. Salı günü çok değerli hocam ameliyat edecek. Umarım her şey iyi olur, dualarınızla" demişti.
AMELİYAT OLDU
Ameliyat olan Cenk Eren, son durumunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, "Dün sabah retina ameliyatım Prof. Dr. Tunç Ovalı hocam sayesinde çok başarılı geçti. Hastanede bir gece daha kalacağım. Bu ara hasta yatağında bile yakışıklıyım" dedi.
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