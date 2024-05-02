Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik'ten arkadaşlarıyla yeni kare

2016 yılında dünyaevine girdiği Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan ve kızını kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik , oyuncu arkadaşlarıyla bir araya geldi.

"EMRE CİNSİYET KONUSUNDA ÇOK EMİNDİ"



Öte yandan Burcu Biricik geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda hamilelik hakkında konuşmuş ve "Emre Bey'in düşünceleri nedir?" sorusuna yanıt vermişti. Ünlü isim, "Beklediğimiz bir şeydi. Sürpriz olmadı ama Emre kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi. Kız istiyordu, evrene öyle bir enerji yolladı ki öyle oldu. Bakalım sağlıkla gelir inşallah" demişti.