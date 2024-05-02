Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik'ten arkadaşlarıyla yeni kare

Emre Yetkin ile evli olan ve ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik, yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Ünlü oyuncunun karnı burnunda pozu sosyal medyada gündem oldu.

Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik'ten arkadaşlarıyla yeni kare

2016 yılında dünyaevine girdiği Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan ve kızını kucağına almak için gün sayan , oyuncu arkadaşlarıyla bir araya geldi.

ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU

Elit Andaç Çam, Ecem Özkaya ve Aydan Taş ile keyifli vakit geçiren Burcu Biricik, arkadaşlarıyla objektif karşısına geçti. Elit Andaç Çam'ın paylaştığı karede Biricik'in büyüyen karnı dikkat çekti.

Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik'ten arkadaşlarıyla yeni kare - 1

"EMRE CİNSİYET KONUSUNDA ÇOK EMİNDİ"

Öte yandan  geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda hamilelik hakkında konuşmuş ve "Emre Bey'in düşünceleri nedir?" sorusuna yanıt vermişti. Ünlü isim, "Beklediğimiz bir şeydi. Sürpriz olmadı ama Emre kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi. Kız istiyordu, evrene öyle bir enerji yolladı ki öyle oldu. Bakalım sağlıkla gelir inşallah" demişti.

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