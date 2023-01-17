Eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere kanser mi oldu? Sağlık durumuyla (son durumu) ilgili bilgi verdi

Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere kansere yakalandığını duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın "Nagihan hanım sağ olsun çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim." sözlerinin sorulması üzerine konuşan Karadere, "1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığını ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin" dedi.





SON DURUMUNU AÇIKLADI

Çıkan haberler ardından bir açıklama daha yapan Nagihan Karadere, son durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi;



"Ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bana tekrarar gösterdiniz ve her zaman koşulsuz şartsız yanımda oldunuz. Hepinize minettarım, iyi ki varsınız. İyi ki!



Sağlığım için beni arayan soran mesajlar yağdıran herkese sonsuz teşekkürler. Ben çok iyiyim, sizlerimde sevgisi ile de çok daha hızlı iyileşeceğim.



Tedavim sürecimle ilgili olarak buradan sizi bilgilendireceğim. Anlayışınız için teşekkür ederim, sevgiyle kalın."