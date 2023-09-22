Euphoria dizisinin yıldız oyuncusu Angus Cloud'un ölüm nedeni belli oldu

OYUNCU HAKKINDA

Angus Cloud, izlenme rekorları kıran HBO yapımı Euphoria dizisinde "Fezco" karakteriyle ün kazanmıştı. Angus Cloud, ayrıca "The Line", "North Hollywood" gibi filmlerde de rol almıştı. Conor Angus veya tam adıyla Conor Angus Cloud Hickey, 10 Temmuz 1998'de ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Oakland'da dünyaya geldi.



Angus, Oakland Sanat Okulu'nda Üretim Tasarımı bölümünde okudu. Brooklyn'deki Barclays Center'a yakın bir tavuk ve waffle restoranında çalışırken, Angus, kendisini dolandırdığından şüphelendiği Euphoria yapım ekibinden Jennifer Venditti tarafından keşfedildi. Euphoria dizisi başladığı ilk andan itibaren konusuyla ve oyuncularıyla izlenme rekorları kırmıştı.

