Eva Mendes'in setlere dönme şartı: Cinsellik ve şiddet yok!

Dünyaca ünlü Küba asıllı Amerikalı oyuncu Eva Mendes, oyunculuğa döneceğini açıkladı. 48 yaşındaki oyuncu, katıldığı TV programında, televizyona ve sinemaya 8 yıl ara verdikten sonra ne tür rolleri kabul edebileceğini anlattı.



“Ne yapacağıma dair kısa bir listem var” diyen Mendes, “Çocuklardan önce eğlenceli bir projeyse evet diyordum ama artık şiddet ve cinsellik içeren projelerde yer almayacağım, kısa listem bu” şeklinde konuştu.



Mendes son olarak 2014 yılında, eşi Ryan Gosling’in (41) yazıp yönettiği ‘The Lost River’ filminde rol almıştı.



Mendes, kriterlerine uygun bir proje gelirse değerlendirip değerlendirmeyeceği sorulduğunda “Umarım öyle olur. Güzel ve temiz bir iş olmalı” yanıtını verdi.

