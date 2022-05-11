Eva Mendes'in setlere dönme şartı: Cinsellik ve şiddet yok!

Haberler - ntv.com.tr 11.05.2022 - 14:03
Dünyaca ünlü Küba asıllı Amerikalı oyuncu Eva Mendes, oyunculuğa döneceğini açıkladı. 48 yaşındaki oyuncu, katıldığı TV programında, televizyona ve sinemaya 8 yıl ara verdikten sonra ne tür rolleri kabul edebileceğini anlattı.
“Ne yapacağıma dair kısa bir listem var” diyen Mendes, “Çocuklardan önce eğlenceli bir projeyse evet diyordum ama artık şiddet ve cinsellik içeren projelerde yer almayacağım, kısa listem bu” şeklinde konuştu.
Mendes son olarak 2014 yılında, eşi Ryan Gosling’in (41) yazıp yönettiği ‘The Lost River’ filminde rol almıştı.
Mendes, kriterlerine uygun bir proje gelirse değerlendirip değerlendirmeyeceği sorulduğunda “Umarım öyle olur. Güzel ve temiz bir iş olmalı” yanıtını verdi.
TEMİZLİK SÜNGERİ ÜRETİYOR
Program sunucusu Whoopi Goldberg’in “Disney’in yaptığı işler gibi yani” demesi üzerine Mendes, “Disney! Harika” iye onay verdi.
Kamera önünden uzaklaşan Mendes, Skura Style adlı temizlik süngeri markasının ortak sahibi ve marka temsilcisi konumunda.
SİNEMAYA ANNELİK MOLASI VERDİ
‘Daha Hızlı Daha Öfkeli’, ‘Aşk Doktoru’ (Hitch) ve ‘Hayalet Sürücü’ (Ghost Rider) filmleriyle tanınan Mendes, Ryan Gosling ile 2011’de tanıştı ve ikili ilk kez 2012’de kırmızı halıda aşklarını ilan etti. 2016 yılı başında aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı gizli bir törenle dünya evine giren çiftin 7 yaşında Esmeralda Amada ve 6 yaşında Amada Lee adlarında iki kızı bulunuyor.