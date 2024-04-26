Yeni James Bond, Aaron Taylor-Johnson mı olacak? Oyuncudan yanıt

Beşinci "James Bond" Daniel Craig'in ardından ikonik rolü kimin oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce de adı gündeme gelen Aaron Taylor-Johnson'a Bond rolünün teklif edildiği açıklandı. İngiliz oyuncuya "007" olması için teklif götürüldü. Ancak oyuncunun ne cevap verdiği bilinmiyor.

Oyuncu, rol aldığı "Dublör” (The Fall Fuy) filminin galasına katıldı. 33 yaşındaki oyuncuya “Bond hakkında soru sorulmasından bıkıp bıkmadığı" soruldu.

Oyuncu soruya kahkaha atarak “Siz bu soruyu sormaktan bıktınız mı?” yanıtını verdi. Muhabir de "Bilmek istiyorum, yani hayır" dedi. Verdiği yanıtın ardından oyuncu hiçbir şey demeden uzaklaştı.

