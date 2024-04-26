Yeni James Bond, Aaron Taylor-Johnson mı olacak? Oyuncudan yanıt

Beşinci "James Bond" Daniel Craig'in ardından ikonik rolü kimin oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce de adı gündeme gelen Aaron Taylor-Johnson'a Bond rolünün teklif edildiği açıklandı. İngiliz oyuncuya "007" olması için teklif götürüldü. Ancak oyuncunun ne cevap verdiği bilinmiyor.
Oyuncu, rol aldığı "Dublör” (The Fall Fuy) filminin galasına katıldı. 33 yaşındaki oyuncuya “Bond hakkında soru sorulmasından bıkıp bıkmadığı" soruldu.
Oyuncu soruya kahkaha atarak “Siz bu soruyu sormaktan bıktınız mı?” yanıtını verdi. Muhabir de "Bilmek istiyorum, yani hayır" dedi. Verdiği yanıtın ardından oyuncu hiçbir şey demeden uzaklaştı.
Sosyal medyada artan söylentiler ise 33 yaşındaki oyuncunun bu rolü kabul ettiğini doğrular nitelikte ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daniel Craig 16 sene boyunca, beş filmde Bond karakterini canlandırdı.
Taylor-Johnson rolü kabul ederse 26. Bond filminde rol almış olacak.
Oyuncu, Numero dergisine verdiği röportajda Bond karakterini oynamakla ilgili "İnanılmaz bir iltifat olarak kabul ediyorum" demişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- James Bond
- Film
- N-Life Kültür&Sanat