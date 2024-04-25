Serenay Sarıkaya'dan kulis pozu

Sarıkaya'nın Yaratıcılık Ödülü’nün sahibi olacağı şu sözlerle duyurulmuştu:



"Bir aktris olarak ilham veren yeteneğiyle yurt dışında en çok izlenen yapımlarda rol aldı, sayısız ödül kazandı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra farkındalık yaratan duruşuyla modada Türk ve uluslararası markaların ikonik ismi oldu. Alice Müzikali’nde 100 oyunluk başrolüyle içindeki sesi özgür bıraktı ve tiyatro sahnelerine taşıdı. Dünyanın ilham verici yıldızlarını küresel editörlerin değerlendirmeleriyle onurlandıran ve ödüllendiren GQ Global Creativity Awards gururla sunar… GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nün sahibi: Serenay Sarıkaya."

KULİSTEN PAYLAŞTI Tüm bunların ardından bir süredir aşk yaşadığı Mert Demir ile ilk kez el ele görüntülenen Serenay Sarıkaya, kuliste verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Önder Tiryaki'nin saçlarını yaptığı anda çekilen kareyi yayınlayan Sarıkaya'nın paylaşımı büyük ilgi gördü.