Ezgi Mola'ya bir suç duyurusu daha

Ezgi Mola'nın yargılama sırasında uzlaştırma görüşmelerine dair detayları paylaştığını ve bunun kanunen suç teşkil ettiğini belirten Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Akkuş, savcılığa teslim ettiği dilekçede, "Duruşmalarda İstanbul Barosu tarafından atanmış Kadın Hakları Komisyonu Başkanı bir avukat ve emekli Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) hakimi olduğunu beyan eden bir avukat ve ceza alanında uzman olduğunu söyleyen başka bir avukatı varken; uzlaştırma görüşmelerinin gizli kalması gerektiğini bilmemek ve bunun hatırlatılmaması tarafımızca kabul edilemez" denildi.



5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILMA TALEBİ



Dilekçede, uzlaştırma müessesesinin daha etkin yürütülebilmesi, bundan sonraki görüşmelerin ifşa edilmemesi ve tarafların güven içinde kalmaları adına Mola'nın cezalandırılması istendi.

Dilekçede ayrıca TCK'nın 336'ncı maddesi hatırlatıldı. Söz konusu maddedeki "Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir" hükmüne göre, Mola'ya 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması gerektiği ifade edildi.