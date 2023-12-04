Giray Altınok: Toplumun neye güleceğini bilmek önemli

Yazarlığa 9-10 yaşında öğretmenlerine ve anne babasına yaptığı hataları anlatan şiirler yazarak başlayan Giray Altınok, “Oyunculukla yazar tarafının birlikte gitmesi hep düşünmeyi ve bir salmadan, rahat olmadan hep diken üstünde olmayı gerektiriyor. Bundan ne çıkar, bundan ne üretebilirim; yorucu tarafı da var tabii. Bir tatile gittiğinde bile mesela böyle havuza bakıyorsun buradan bir şey çıkar mı acaba diye düşünüyordun. Aslında bu iyi bir şey. Beni sağlıklı tutan da aklımı yerinde tutan da mutlu yapan da bu” dedi.