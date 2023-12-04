Giray Altınok: Toplumun neye güleceğini bilmek önemli

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuk olan Giray Altınok, sosyoloji eğitimi almasından bahsetti.
"SOSYOLOJİ BANA ÇOK ŞEY KATTI"
Sosyoloji eğitimi alan Giray Altınok, Ceyda Düvenci’nin konuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:
"Oyunculukla ilgili bir şey okumayınca ne yapsam acaba işime yarar özellikle yazarlık tarafında diye düşündüm. Yazarlık okumak da bir alternatifti ama bir şey yazarken yazdığın toplumun dinamiklerini bilmek, onunla ilgili fikir sahibi olmak iyi olur diye düşündüm. Hiç iyi bir fikir değilmiş okulu 8 yılda bitirdim ama sosyolojinin bana kattığı çok şey oldu. O yüzden çok mutluyum. Toplumun neye güleceğini bilmek önemli."
Yazarlığa 9-10 yaşında öğretmenlerine ve anne babasına yaptığı hataları anlatan şiirler yazarak başlayan Giray Altınok, “Oyunculukla yazar tarafının birlikte gitmesi hep düşünmeyi ve bir salmadan, rahat olmadan hep diken üstünde olmayı gerektiriyor. Bundan ne çıkar, bundan ne üretebilirim; yorucu tarafı da var tabii. Bir tatile gittiğinde bile mesela böyle havuza bakıyorsun buradan bir şey çıkar mı acaba diye düşünüyordun. Aslında bu iyi bir şey. Beni sağlıklı tutan da aklımı yerinde tutan da mutlu yapan da bu” dedi.
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