Kaan Urgancıoğlu'ndan oğlu Ardıç ile ilk poz

"DOĞUM ANINDA BURCU'NUN YANINDAYDIM"



Hastane çıkışı oğlu ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Kaan Urgancıoğlu, "Doğum anında Burcu'nun yanındaydım. Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Film izlemek gibiydi o an... Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum. Mutlu sonla bir film izledim diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

İLK BABALIK POZUNU PAYLAŞTI Bebeğin kendisine benzediğini düşündüğünü ifade eden Urgancıoğlu, oğlu ile ilk pozunu kalp emojisiyle takipçileriyle paylaştı. 42 yaşındaki oyuncu, meslektaşlarının aksine oğlunun yüzünü paylaşmayı tercih etmedi.