Kaan Urgancıoğlu'ndan oğlu Ardıç ile ilk poz

İki sezondur "Yargı" dizisinde başrol oynayan Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile haziran ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti.
BEBEĞİN İSMİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Nikah sonrası bebek bekledikleri ortaya çıkan ünlü çift, 8 Aralık'ta oğullarını kucaklarına aldı. İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, bebeklerine Ardıç adını verdi.
"DOĞUM ANINDA BURCU'NUN YANINDAYDIM"
Hastane çıkışı oğlu ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Kaan Urgancıoğlu, "Doğum anında Burcu'nun yanındaydım. Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Film izlemek gibiydi o an... Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum. Mutlu sonla bir film izledim diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.
İLK BABALIK POZUNU PAYLAŞTI
Bebeğin kendisine benzediğini düşündüğünü ifade eden Urgancıoğlu, oğlu ile ilk pozunu kalp emojisiyle takipçileriyle paylaştı. 42 yaşındaki oyuncu, meslektaşlarının aksine oğlunun yüzünü paylaşmayı tercih etmedi.
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