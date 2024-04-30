Kıvanç Tatlıtuğ'dan "Çağatay Ulusoy'la küs müsünüz?" sorusuna yanıt

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile meslektaşı Çağatay Ulusoy, bir süredir aralarının bozuk olduğu iddialarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak yüzü olduğu markanın gecesine katılan Tatlıtuğ, bu konuyla ilgili soruyu yanıtladı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan "Çağatay Ulusoy'la küs müsünüz?" sorusuna yanıt

Uzun yıllardır yakın dostluklarıyla bilinen ile 'un birbirine küstüğü öne sürülmüş hatta ikilinin sosyal medyadan takipleşmemesi iddiaları kuvvetlendirmişti.

Son olarak yüzü olduğu markanın gecesine katılan Tatlıtuğ, muhabirlerin "Çağatay Ulusoy'la küs müsünüz?" sorusundan rahatsız olsa da yanıtladı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan "Çağatay Ulusoy'la küs müsünüz?" sorusuna yanıt - 1

"DOSTLUKLAR SOSYAL MEDYA TAKİBİYLE Mİ PEKİŞİYOR?"

Snobmagazin'in haberine göre; ünlü oyuncu, "Bugünün konusu değil ama... Bir şeyleri birisi çıkartıyor, konuşmaya gerek bile duymuyorum. Başka bir soru varsa alayım. Çünkü dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor? Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile sahil pozları

Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile sahil pozları

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan "Çağatay Ulusoy'la küs müsünüz?" sorusuna yanıt - 2

"GÖRÜŞEMİYORUZ BU SIRALAR"

Öte yandan da konuyla ilgili "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Hiçbir zaman birbirimizi takip etme durumumuz olmadı. Tabi benim işim, onun işi, çocuğu oldu... O yüzden biraz görüşemiyoruz bu sıralar" ifadelerini kullanmıştı.

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