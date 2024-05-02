Neşe Erberk'in kızı Alin Gurdikyan mezun oldu

"ALİN'İM MEZUN OLDU"

Erberk, kızının mezuniyet fotoğraflarını "Alin'im mezun oldu. Uluslararası Florida Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü yüksek başarıyla bitirdi. Şimdi de master programı için yeni dönemde Miami Üniversitesi'ne hazırlık yapıyor. Babası Ayk ve kardeşi Lara Gurdikyan ile bu gurur anını keyifle paylaşırken gözlerim buğuluydu" notuyla paylaştı.