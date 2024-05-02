Neşe Erberk'in kızı Alin Gurdikyan mezun oldu

1983'te Türkiye Güzeli, 1984'te Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk'in üçüz kızlarından Alin Gurdikyan, Florida Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.
"ALİN'İM MEZUN OLDU"
Erberk, kızının mezuniyet fotoğraflarını "Alin'im mezun oldu. Uluslararası Florida Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü yüksek başarıyla bitirdi. Şimdi de master programı için yeni dönemde Miami Üniversitesi'ne hazırlık yapıyor. Babası Ayk ve kardeşi Lara Gurdikyan ile bu gurur anını keyifle paylaşırken gözlerim buğuluydu" notuyla paylaştı.
Neşe Erberk, 1999 yılında Ayk Gurdikyan ile dünyaevine girmişti. Çift aynı yıl üçüzleri Alin, Lara ve Selin’i kucağına almıştı. Çift, 2008 yılında yollarını ayırmıştı.
ANNESİNİN İZİNDEN GİTTİ
Öte yandan Neşe Erberk'in kızlarından Selin Erbek Gurdikyan, 2022 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ve üçüncü olmuştu. Selin Gurdikyan daha sonra Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etmişti.
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