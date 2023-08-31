Şarkıcı Teoman basın mensuplarını alandan kovduğu iddiasına yanıt verdi

ÖNCE BELEDİYENİN AÇIKLAMASINI PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı İzmit Belediyesi'nin açıklamasını paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerimiz kapsamında değerli sanatçımız Teoman'ın konseri hakkında, bazı basın organlarında yer alan yanıltıcı haberlere istinaden kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.



Etkinlik sırasında Teoman, sahne önünde sadece ön bölümde halkla arasında kimsenin bulunmamasını rica etmiştir. Bu talep, sanatçının sahne performansını daha yakın bir şekilde halkla paylaşma isteğinden kaynaklanmaktadır.



Gazeteci ya da basın mensuplarını alandan kovduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konser esnasında İzmit Belediye Başkanı dahil tüm belediye yönetimi, sahnenin hemen yan çaprazında ve sahneye sadece 5 metrelik yakin bir alandan konseri canlı olarak takip etmiştir. Haberlerde iddia edildiği gibi, belediye yönetiminin ya da basın mensuplarının konseri sahneye uzak bir yerden takip ettiği bilgisi doğru değildir. İzmit Belediyesi olarak, gerçekleşen etkinliklerin doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna sunulmasını önemsiyoruz. Bu tür yanıltıcı haberlerin, hem sanatçımızın hem de belediyemizin itibarına zarar verdiğinin bilinmesini isteriz. Saygılarımızla, İzmit Belediyesi"

TEOMAN'IN AÇIKLAMASI

Teoman konuyla ilgili "Arkadaşlar; palavra, palavra üstüne. Neyse ben bir şey söyleyeyim, belediye bu bülteni paylaşmak istemiş. Benim itibarıma zarar verildiğini de eklemiş. Sağ olsunlar, bana karşı çok kibarlardı konser zamanında. Güzel de bir konserdi. Sevgiler..." açıklamasında bulundu.