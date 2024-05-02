Sertab Erener'den Sezen Aksu paylaşımı: İşimizi ciddiye alırız

Yüzündeki değişimle adından söz ettiren Sertab Erener , son paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından Sezen Aksu ile boya yaptığı fotoğraflarını paylaştı.

Sibel Algan ve Kaan Arca’nın da yer aldığı fotoğrafa binlerce beğeni ve "Ne güzel bir tablo, Sezenli renkler", "Çok güzelsiniz, çok rengarenksiniz", "Yeni şarkıların kaynağı belli oldu" gibi yorumlar yapıldı.