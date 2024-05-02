Sertab Erener'den Sezen Aksu paylaşımı: İşimizi ciddiye alırız

Son günlerde estetik yaptırdığı iddialarıyla gündemde olan şarkıcı Sertab Erener, Sezen Aksu’yla boya yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Sertab Erener'den Sezen Aksu paylaşımı: İşimizi ciddiye alırız

Yüzündeki değişimle adından söz ettiren Sertab Erener, son paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı,  hesabından ile boya yaptığı fotoğraflarını paylaştı.

"BUGÜNLERDE BÖYLEYİZ"

59 yaşındaki Erener, paylaşımına, "Biz boyacılar işimizi ciddiye alırız. Sezen’im ile bugünlerde böyleyiz" notunu düştü.

Sertab Erener'den Sezen Aksu paylaşımı: İşimizi ciddiye alırız - 1

Sibel Algan ve Kaan Arca’nın da yer aldığı fotoğrafa binlerce beğeni ve "Ne güzel bir tablo, Sezenli renkler", "Çok güzelsiniz, çok rengarenksiniz", "Yeni şarkıların kaynağı belli oldu" gibi yorumlar yapıldı.

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