Teoman'dan gençlik pozu: Aileler beni beğensin diye ter döküyordum

Son dönemde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Teoman, zaman zaman çocukluk ve gençlik yıllarına ait anılarını da takipçilerine aktarıyor.
ise eğitimini Ataköy Lisesi'nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazanan Teoman bu kez de öğrencilik yıllarını andı.
"BAZI ÖĞRENCİLERİMDEN SADECE BİR YAŞ BÜYÜĞÜM"
Üniversite dönemlerine ait bir fotoğrafı paylaşan şarkıcı, "Para kazanmak için üniversite hazırlık, lise matematik dersleri vermeye başlıyorum. Hürriyet gazetesine ara sıra ilanlar veriyorum: “Boğaziçi matematik öğrencisinden, matematik, kimya vs...” Fiyatım ucuz. Derslere çok çalışıp gidiyorum, ciddi ciddi ter döküyorum beni beğensinler diye. Görüntüm pek hocaya benzemiyor, aileler tereddüt ediyorlar beni görünce. Uzun saçlı ve çok gencim. Bazı öğrencilerimden sadece bir yaş büyüğüm" dedi.
Ünlü şarkıcı, sözlerine "Ailelere, eğer çocukları dediklerimi dinlerler ve çalışırlarsa, kesin geçeceklerini, matematikte bilmediğim hiçbir şey olmadığını söylüyorum. TÜBİTAK bursumu da kullanıyorum bana inansınlar diye. Asıl istedikleri hocayı bulamamış bir sürü insan arıyor beni. İlk tercihleri değilim, zorda kalmışlar. Hangi saat olursa olsun kabul ediyorum dersleri. Bazı günler gece yarılarına kadar saatlerce, bir sonraki günün önemli sınavına çalıştırıyorum öğrencileri. Öyle günlerde, eve döndüğümde haşatım çıkmış oluyor. Bedenen ve zihnen. #FasaFiso kitabından" diye devam etti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Yaşam
- Magazin
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Teoman