Uraz Kaygılaroğlu'ndan Melis İşiten paylaşımı

Çorum’da “Baş Belası” adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun’a gitmek üzere önceki gece yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, TIR’a arkadan çarpmıştı.



Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken, sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralanmıştı.



Kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada; süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş tutuklanırken, TIR şoförü Hacı Ahmet K. de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

ESKİ EŞLER BİR ARADA

Araçtan yaralı kurtulan ve tedavisi tamamlanan Melis İşiten, 2014-2019 yılları arasında evli kaldığı eski eşi, kızı Ada'nın babası Uraz Kaygılaroğlu ve aile üyeleriyle bir araya geldi.

Kaygılaroğlu, buluşmada çekilen fotoğrafı "Şükür moment" (Şükür anı) notuyla paylaştı.

"ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY YAŞADIK"



Kaza sonrası sosyal medya hesabından paylaşan İşiten, "Çok büyük bir şey yaşadık. Kaybımız ve acımız tarifsiz. Biz sağ kaldık, buna şükredip hayatımıza devam etmek için güçlü olacağız. Beraberiz. Sergen'in bilinci açık... Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum" mesajını paylaşmıştı.