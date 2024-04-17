Merkür Retrosu ne zaman bitecek? İşte bitiş tarihi

Merkür Retrosu bitiş tarihi gündem oldu. Her yıl belirli zaman dilimlerinde Merkür retrosu gerçekleşiyor ve bu dönemler özellikle bazı burçlar üzerinde olumlu/olumsuz etkilere neden olabiliyor. İşte, "Merkür Retrosu ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı...



MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?



Merkür, 1 Nisan'da Koç burcunda geri hareketine başladı.



1 Nisan'da başlayan retro, 26 Nisan'da sona erecek.



İLETİŞİMDE AKSAKLIKLAR OLABİLİR



Koç burcunda gerçekleşecek olan Merkür Retrosu, iletişimde çeşitli aksaklıklar ve planlarda değişikliklere neden olabilir.



Dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon eksikliği gibi zorluklar da baş gösterebilir.