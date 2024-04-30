24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'ne geri sayım

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce 2-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek festivale ilişkin bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 24 sene içinde 54 ülkeden 206 oyun ve Devlet Tiyatrolarının 12 bölgesinden yüzlerce oyunla 506 temsil ve 235 binden fazla seyirci sayısına ulaştıklarını ifade etti.



Festivalin her yıl Trabzon'un tanıtımına katkı sağladığına dikkati çeken Uzuner, "Festivalimiz bölgenin sanatsal ve kültürel yaşamına canlılık getirirken tiyatro sanatını da yaygınlaştırıyor. Dünyanın pek çok ülkesinden ve Devlet Tiyatrolarımızın birçok bölgesinden gelen seçkin tiyatro topluluklarını sanatın evrensel diliyle sizlere ulaştırıyor." diye konuştu. Uzuner, festival programının 2 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan'ın katımıyla Atatürk Alanı'ndaki programla başlayacağını belirterek, ardından Haluk Ongan Sahnesi'ne kadar kortej yürüyüşü yapılacağını dile getirdi.



Aynı günün akşamında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" adlı oyunla Haluk Ongan Sahnesi'nde saat 20.00'de perdeleri açacağını aktaran Uzuner, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, İspanya ve Yunanistan ile 11 bölgemizin katılımıyla gerçekleşecek, 25 oyunla 55 temsilin verileceği dolu dolu bir festival programıyla Trabzon halkının karşısında olacağız. Şehrin her bölgesinde festival coşkusunu yaşamak ve yaşatmak adına bu yıl kendi sahnemiz ile Hüseyin Kazaz Sahnesi, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi Sahnesi, Sanatevi Sahnesi, Erol Günaydın Sahnesi, Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Sahnesi'nde seyircilerimizle buluşacağız."



Uzuner, çocuklara da tiyatro kültürünü aşılamak adına festivalde çocuk oyunlarının yer alacağına işaret ederek, "Onlara eğlenirken öğrenme fırsatını sunan, maske yapımı, şapka yapımı, geleneksel kültürümüzün mimarı Karagöz ve Hacivat yapımı, atık malzemelerden kukla yapımı gibi atölye çalışmaları gerçekleştirilecek." dedi. Festivalde kostüm yapımı atölye çalışması ile "oyunculuk sanatı" konulu söyleşilerin de yapılacağını kaydeden Uzuner, "15 Mayıs Perşembe günü son bulacak festivalimizin kapanışı için programlanan ve halkımızın ücretsiz olarak katılabileceği Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde saat 21.00'de Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından sahnelenecek 'Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor' gösterisini de sizlerin aracılığıyla duyurmak isterim." diye konuştu.

