Oppenheimer ne zaman vizyona girecek? İşte Oppenheimer'ın konusu ve oyuncu kadrosu

Oppenheimer filmi son günlerde sinemaseverlerin gündeminde yer alıyor. Söz konusu filmin konusu, oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi gibi detaylar bu hafta yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, Oppenheimer'ın konusu ve oyuncu kadrosu...



Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filmi, yılın en merak edilen filmlerinden biri arasında yer alıyor.



Cillian Murphy filmde; nükleer silahların geliştirilmesinde büyük rol oynayan teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer'ı canlandırıyor.



FİLM NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



Atom bombasının yapılışını konu alan filmin dünya prömiyeri, kısa zaman önce Londra'da yapılmıştı.



Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filmi, 21 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.



FİLMİN KONUSU NE?



Filmde, Julius Robert Oppenheimer'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor.



Tarihçi Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in 2005'te yazdıkları ve Pulitzer Ödülü alan "American Prometheus" adlı biyografiyi temel alan filmin hikayesi şöyle:



"New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarında o ve ekibi, uzun çalışmaların ardından bir nükleer silah geliştirmesinin ardından Oppenheimer, "atom bombasının babası" ilan edilir. Ancak ölümcül icadının Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacak olması, Oppenheimer'ın kendisini projeden uzaklaştırmasına neden olur. Savaş sona ermek üzereyken, Lewis Strauss'un ortak kurduğu ABD Atom Enerjisi Ajansı'nın danışmanı olan Robert Oppenheimer, nükleer enerjinin uluslararası kontrolüne ve nükleer silahlanma yarışına karşı olduğunu savunur ve bu nedenle ABD tarafından hedef haline gelir."