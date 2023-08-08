Oppenheimer ve Barbie ne zaman vizyondan kalkacak?

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, en çok izlenen filmler arasına giren yapımda, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon rol aldı. İşte, Oppenheimer ve Barbie filmlerine dair bilgiler...



OPPENHEİMER'IN KONUSU NE?



Film, 181 dakikalık uzunluğuyla Christopher Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım olarak vizyonda yerini aldı.



Yapım, nükleer bir silah geliştiren Oppenheimer'ın, silahın Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacağını öğrendiğinde projeden uzaklaşmasını ve daha sonra ABD'de hedef haline gelmesini anlatıyor.



BARBİE'NİN KONUSU NE?



TME Films'in yaptığı açıklamaya göre, dünya çapında 1 milyar dolardan fazla hasılat elde edilen filmde Margot Robbie, Ryan Gosling, Kate McKinnon, Issa Rae, Hari Nef, Simu Liu, Ncuti Gatwa ve Kingsley Ben-Adir rol aldı.



Yapım, Barbie diyarında varoluşsal krizler yaşayan ve kendini bir anda gerçek dünyada bulan ikonik bebek Barbie'nin macera ve eğlence dolu hikayesini konu ediniyor.



FİLMLER NE ZAMAN VİZYONDAN KALKACAK?



Oppenheimer ve Barbie filmlerinin ne zaman vizyondan kalkacağına dair net bir bilgi yok.



Bu tarz yüksek gişeli popüler filmlerin vizyon süresi ortalama 3 ila 4 ay olabiliyor.



Filmlerin vizyonda kalacağı süre; yapımcılar ve dağıtımcılar arasındaki anlaşmalara, film başarısına ve izleyici talebine bağlı olarak şekilleniyor.



