Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino son filmi için hazırlıklara başladı

Film hakkında yeterli bilgi bulunmasa da "The Movie Critic"in tüm zamanların en ünlü film eleştirmenlerinden Pauline Kael'in hayatını konu alacağı tahmin ediliyor. Filmin yapımcılığını hangi şirketin üstlendiği de henüz belli değil. Yönetmenin Bir Zamanlar Hollywood'da... filminin yapımcılığını üstlenen Sony ile görüşmelerin sürdüğü biliniyor.

Öte yandan, Tarantino, "Aslında son filmim olarak Reservoir Dogs'un yeniden çevrimini yapmayı düşündüm. Bunu büyük ihtimalle yapmayacağım ama değerlendirdim" demişti.

