Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino son filmi için hazırlıklara başladı

Ucuz Roman, Soysuzlar Çetesi, Bir Zamanlar Hollywood'da, Rezervuar Köpekleri, Kill Bill gibi önemli yapımların yaratıcısı olan Quentin Tarantino, son kez yönetmen koltuğuna oturuyor. Onuncu ve son filmi için hazırlıklara başlayan yönetmen, The Hollywood Reporter'ın haberine göre "The Movie Critic" (Film Eleştirmeni) adını taşıyacak film için hazırlıklara başladı.
Gelecek sonbaharda çekimlere başlaması planan filmin 1970'lerde Los Angeles'ta geçmesi planlanıyor. 59 yaşındaki yönetmenin efsane filmi "Kill Bill" gibi, bu filmin de bir baş kadın kahramanı olacak.
Film hakkında yeterli bilgi bulunmasa da "The Movie Critic"in tüm zamanların en ünlü film eleştirmenlerinden Pauline Kael'in hayatını konu alacağı tahmin ediliyor. Filmin yapımcılığını hangi şirketin üstlendiği de henüz belli değil. Yönetmenin Bir Zamanlar Hollywood'da... filminin yapımcılığını üstlenen Sony ile görüşmelerin sürdüğü biliniyor.
Öte yandan, Tarantino, "Aslında son filmim olarak Reservoir Dogs'un yeniden çevrimini yapmayı düşündüm. Bunu büyük ihtimalle yapmayacağım ama değerlendirdim" demişti.