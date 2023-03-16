Prens William: Annem hayal kırıklığına uğrardı

İngiliz kraliyet ailesinden Prens William, Red Nose Day (Kırmızı Burun Günü) için bazı açıklamalarda bulundu. Birleşik Krallık’ta 1985 senesinde kurulan hayır organizasyonu Comic Relief'in en önemli faaliyetlerinden biri olan Red Nose Day için özel bir video yayınlayan Prens, hayırseverliğiyle bilinen annesi Prenses Diana hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Evsizlere yardım eden kuruluşlarla yakından çalışan Galler Prensi, BBC One'da yayınlanan videoda "Annem, beni küçük yaşlarda evsizlik gerçeğiyle tanıştırdı ve bunu yaptığı için ona çok minnettarım" dedi.

Prens "Bence annem, evsizliği önlemek ve evsizlere yardım etmek konusunda yeterince yol kat etmediğimiz için hayal kırıklığına uğrardı" dedi. DEPREM GÖNÜLLÜLERİNİ ZİYARET ETTİLER Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına kişisel bağışta bulunan Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton dün Londra'daki deprem gönüllüleriyle buluşmuştu.



Kate Middleton ve Prens William Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı depremden etkilenenlere yardım eden dernekleri ziyaret etti.