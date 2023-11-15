Rabia Toprak kimdir, kaç yaşında?

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Rabia Toprak 29 Aralık 1995 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Rabia Toprak 2020 yılında paylaşmaya başladığı yemek tarifleriyle tanındı. Toprak, ev hallerini de takipçilerine paylaşıyordu.



2020 yılında bir köy evinde sadece ev yemekleri yapan ve hiçbir mal varlığı bulunmadığı iddia edilen Toprak'ın 2021 yılında Dubai'ye gidip geldikten sonra tekstil atölyesi kurduğu, çok sayıda ofis, araba ve evi olduğu ileri sürüldü.



Ankara Keçiören'de kendisi ile aynı adı taşıyan butik işletmecisi olan Toprak'ın Pursaklar ilçesinde de bir mağazası bulunuyor.