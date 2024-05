Şarkıcı Sting'in oğlu polis oldu

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Sting 'in oğlu Giacomo Sumner polis oldu. Daily Mail'in haberine göre, şarkıcının 28 yaşındaki oğlu Kuzey Londra'daki Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan memur oldu. Şarkıcının en küçük çocuğu olan 28 yaşındaki Sumner, sosyal medya hesabında "Polis memuru olmak 13 yaşımdan beri hayalimdi" dedi. Şarkıcı Sting'in ise yıllar önce The Police adlı grubun üyesiydi. 1980'li yıllarda ünlenen grubun birçok şarkısı, müzik listelerinde birinci sıraya yerleşmişti.

Grubun "Message in a Bottle", "Walking on the Moon" ve "Every Breath You Take" gibi şarkıları bulunuyor. Sting daha sonra şarkıcılık kariyerine yalnız devam etme kararı aldı.



72 yaşındaki Sting, Trudie Style ile evli.