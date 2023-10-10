10 Ekim ne günü olarak kutlanıyor? Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün anlam ve önemi

10 Ekim günü, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından “Dünya Ruh Sağlığı Günü” olarak kabul edilmektedir. Dünya Ruh Sağlığı günü yeni neslin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

10 Ekim ne günü olarak kutlanıyor? Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün anlam ve önemi

Ruh sağlığı ve ruh hastalıklarının toplumda farkındalığını ve anlaşılırlığını artırmak amacıyla 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim'de kutlanmaktadır.

DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ TARİHÇESİ

Dünya Ruh Sağlığı Günü, (10 Ekim) Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu'nun bir projesi olarak doğmuştur. 

10 Ekim ne günü olarak kutlanıyor? Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün anlam ve önemi - 1

Ruh sağlığı gününün amaçları şu ana başlıklarda özetlenebilir:

Ruh sağlığı hastalığından muzdarip olanların sesini duyurabilmek, toplumda ruh sağlığı konusunda bilgi ve anlayışın artmasını sağlamak.

Kişinin ruh sağlığını ve yaşam işlevlerini koruyup desteklemek.

Psikiyatrik ve nörolojik hastalıkları önlemek.

Psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların tedavi ve bakımını geliştirmek.

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