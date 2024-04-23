Dejeneratif hastalık nedir, neden olur? (Dejeneratif hastalık isimleri)

Nörodejeneratif hastalıklarda, merkezi sinir sistemi hücreleri nörodejenerasyon yoluyla çalışmayı bırakır veya ölür. Buna bir örnek Alzheimer hastalığıdır. Diğer iki yaygın dejeneratif hastalık grubu, dolaşım sistemini etkileyenler ve neoplastik hastalıklardır.



Birçok dejeneratif hastalık mevcuttur ve bazıları yaşlanmayla ilişkilidir. Yaşam tarzı seçimleri (egzersiz veya yeme alışkanlıkları gibi) dejeneratif hastalıkları kötüleştirebilir, ancak bu hastalığa bağlıdır. Bazen bu tür hastalıkların arkasındaki ana veya kısmi neden genetiktir. Bu nedenle bazıları Huntington hastalığı gibi açıkça kalıtsaldır. Bazen sebep virüsler, zehirler veya diğer kimyasallardır.

DEJENERATİF HASTALIKLAR NELER?



Kronik dejeneratif hastalıklar ise; kronik tiroid (Hashimato hastalığı), kanser, kronik artrit, eklem ve kas ağrıları, Alzheimer, depresyon, fibrokistik meme ve fibromiyalji gibi hastalıklardır.