Araştırma: Fiziksel aktivite artarsa meme kanseri riski azalıyor

Avustralya, İngiltere ve ABD'den bir grup araştırmacı, 130 bin 957 kadın üzerinde yaptıkları araştırmayla fiziksel aktivite ve meme kanseri arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırma yaptıkları kadınların 76 bin 505’ine meme kanseri teşhisi konmuştu.

Araştırmacılar, genel aktivite seviyeleri ile kanser riski arasında nedensel bir ilişki kurmak için genetik analizi kullandı. British Journal of Sports Medicine’de yayınlanan çalışmada fiziksel aktivitesini artıran kadınlarda tüm meme kanseri türlerinde risklerin azaldığı görüldü.

Daha önce de bu konu üzerine yapılan araştırmalar fiziksel aktivite ile meme kanseri arasında bir bağlantı bulmuştu. Ancak önceki araştırmalar fiziksel aktivitenin meme kanseri riskini azaltması arasında bir nedensellik kuramamıştı.