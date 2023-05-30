Dünya Multipl Skleroz (MS) günü farklı etkinliklerle hatırlatılıyor: MS nedir, belirtileri neler?

MS hastalığının belirtileri nelerdir?



MS hastalığında etkilenen bölge veya bölgelere (beyin, omurilik ve göz siniri) göre belirtiler ortaya çıkar.



Bunların arasında kollarda bacaklarda güçsüzlük, görme kaybı- bulanık veya çift görme, duyu kaybı, hissizlik, baş dönmesi, idrarda sıkışıklık, idrar yapamama, tutamama sayılabilir.



Bunların dışında yorgunluk, bilişsel bozukluklar, depresyon, anksiyete bozukluğu, uyku bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, yineleyici ağrı/duyu bozukluğu, kasılma-kramplar, huzursuz bacak sendromu görülebilir.



Hastaların çoğunda yorgunluk şikayeti olur ve özellikle sıcak havalarda yorgunluk belirginleşir.



Ancak bu belirtilerin hiçbiri MS hastalığına özgü değildir, başka hastalıklarda da görülebilir.