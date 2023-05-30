Dünya Multipl Skleroz (MS) günü farklı etkinliklerle hatırlatılıyor: MS nedir, belirtileri neler?

Multipl Skleroz (MS), temelde genetik/ailevi bir eğilimin olduğu, çevre koşullarının ve diğer nedenlerin bu genetik üzerine eklenmesi ile hastanın kendi bağışıklık sisteminin hedef şaşırarak myelin kılıfına saldırması sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır.
Göz siniri, beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin lifleri etrafında uyarıyı hızlı iletmeyi sağlayan sinir kılıfı (miyelin) mevcuttur.
Normalde bağışıklık sistemi vücudumuzu mikroplara karşı korur.
MS’ de yanlış çalışan bağışıklık sistemi hücreleri miyeline saldırır ve hasarlanmaya neden olur.
Bu hasarlanma sonucunda sinir hücreleri görevlerini doğru olarak yerine getiremez.
Etkilenen sinir hücrelerine göre; duyusal, görme, yürüme, konuşma ve denge gibi işlevlerde bozulmalar meydana gelir.
MS hastalığı kimlerde daha sık görülür?
MS genellikle 20-40 yaşlarında başlar ve kadınlarda daha sık görülür.
15 yaş altında ve 55 yaş üstünde başlaması nadirdir.
MS hastalığının nedeni nedir?
MS hastalığının nedeni tam olarak bilinmemektedir.
Temel neden vücudun bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırı yapmasıdır.
Çevresel ve genetik faktörlerin birlikte etkin olduğu düşünülmektedir.
Bunların arasında enfeksiyonlar (virüsler, özellikle EBV virüsü), kimyasallar, sigara kullanımı, güneş ışığına az maruziyet, D vitamini düşüklüğü sayılabilir.
MS hastalığının belirtileri nelerdir?
MS hastalığında etkilenen bölge veya bölgelere (beyin, omurilik ve göz siniri) göre belirtiler ortaya çıkar.
Bunların arasında kollarda bacaklarda güçsüzlük, görme kaybı- bulanık veya çift görme, duyu kaybı, hissizlik, baş dönmesi, idrarda sıkışıklık, idrar yapamama, tutamama sayılabilir.
Bunların dışında yorgunluk, bilişsel bozukluklar, depresyon, anksiyete bozukluğu, uyku bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, yineleyici ağrı/duyu bozukluğu, kasılma-kramplar, huzursuz bacak sendromu görülebilir.
Hastaların çoğunda yorgunluk şikayeti olur ve özellikle sıcak havalarda yorgunluk belirginleşir.
Ancak bu belirtilerin hiçbiri MS hastalığına özgü değildir, başka hastalıklarda da görülebilir.