Göz bandıyla uyumanın yararları ortaya çıktı

GÖZ BANDI BİRÇOK FAYDA SAĞLIYOR



Her haftanın son iki günü yapılan laboratuvar testlerinde katılımcılar, olayları ve deneyimleri hatırlama becerisini ölçen değerlendirmelerde daha yüksek performans sergiledi. Ayrıca bu kişilerin olaylara daha iyi reaksiyon verdiği görüldü.



Araştırma makalesinde, "Ortam ışığı uykunun yapısını ve zamanlamasını etkileyebilir" ifadeleri yer aldı.



"Gece uykusu sırasında ışığı engellemek için göz bandı takmanın hafızayı ve uyanıklığı olumlu etkilediğini gördük" diyen araştırmacılar, "Ders çalışmak ve ya araba kullanmak gibi günlük görevlere fayda sağlayabilecek değişiklikler keşfettik" ifadelerini kullandı.