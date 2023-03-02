Göz bandıyla uyumanın yararları ortaya çıktı

İngiltere, ABD ve İtalya'dan araştırmacılar, uyurken göz bandı kullanmanın yararlarını keşfetti.

Göz bandıyla uyumanın yararları ortaya çıktı

122 kişinin katıldığı, 2 farklı deney şeklinde tasarlanan çalışmanın sonuçları Sleep dergisinde yayınlandı.

Araştırmada, uyku ve ışık arasındaki bağlantıya ilişkin önemli veriler elde edildi. Uykuyu yönetmek için gece maruz kalınan ışığın önemli bir etken olduğu belirlendi.

Deneylerde 18 ve 35 yaş arası katılımcılardan belirli zamanlarda göz bandıyla uyumaları istendi ve daha sonra bir dizi teste girmeleri talep edildi.

Göz bandıyla uyumanın yararları ortaya çıktı - 1

GÖZ BANDI BİRÇOK FAYDA SAĞLIYOR

Her haftanın son iki günü yapılan laboratuvar testlerinde katılımcılar, olayları ve deneyimleri hatırlama becerisini ölçen değerlendirmelerde daha yüksek performans sergiledi. Ayrıca bu kişilerin olaylara daha iyi reaksiyon verdiği görüldü.

Araştırma makalesinde, "Ortam ışığı uykunun yapısını ve zamanlamasını etkileyebilir" ifadeleri yer aldı.

"Gece uykusu sırasında ışığı engellemek için göz bandı takmanın hafızayı ve uyanıklığı olumlu etkilediğini gördük" diyen araştırmacılar, "Ders çalışmak ve ya araba kullanmak gibi günlük görevlere fayda sağlayabilecek değişiklikler keşfettik" ifadelerini kullandı.

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