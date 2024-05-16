Arı ekmeği (perga) nedir? Arı ekmeği kullanım alanları

Türkiye'de sadece birkaç arıcı tarafından üretilen "arı ekmeği", insan sağlığına pek çok yararı olmasına rağmen yeteri kadar bilinmiyor. Keşfedilmemiş besin deposu ''arı ekmeği'' Türkiye'deki ismi arı ekmeği olan bu besin deposu, yurtdışında "perga" olarak biliniyor. Polenin işlenmiş hali olan ürün için arılar, doğadaki çiçek tozunu ayaklarının arkasına alarak kovana getiriyor.



Arılar, bu polenleri kendi salgısıyla altıgenlerin içine depoluyor. Ardından pupadan çıkan yavru arı 5 gün boyunca bu arı ekmeğini yiyor. Arının ilk besini olduğu için bu ürüne "bebek maması" da deniliyor.



Arı ekmeğinin kullanımı polene benzer. Bir yetişkinin günlük dozu yaklaşık 20-40 g olmalıdır. Bir organizmayı yenilemek ve güçlendirmek için her gün bir çorba kaşığı arı ekmeği yemek yeterlidir. Diğer ilaçlarla birlikte ve kronik hastalıklarda daha düşük bir polen dozu kullanılır. Polenden daha güçlü bir aktivite ile karakterize edilen bir ürün olarak genellikle daha küçük miktarlarda veya kısa bir süre boyunca uygulanır. Sindirilebilirliği arttırmak için polen taneleri ılık suda ezilir veya çözülür. Sulu ortamda, polen taneleri 2-3 saat sonra çatlar, bu da besinlerin salınmasına yol açar.