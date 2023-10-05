İkizler farklı babalardan olabilir mi? Heteropaternal süperfekondasyon olayının ayrıntıları

Doktorların "milyonda bir olur" dediği heteropaternal süperfekondasyon olayı bu kez bir televizyon programıyla gündeme geldi. Sosyal medyaya konu olan DNA sonucunda "İkizler farklı babalardan olabilir mi?" sorusu gündeme geldi. Tıbbi adı heteropaternal süperfekondasyon olaya çok ender rastlanıyor.

İkizler farklı babalardan olabilir mi? Heteropaternal süperfekondasyon olayının ayrıntıları

Babaları farklı olan ikiz bebekler oldukça nadir görülen bir durum. Tıpta “heteropaternal süperfekondasyon” olarak adlandırılan vakada, kadının kısa bir zaman diliminde iki yumurtasının olması ve bu yumurtaların yine birden fazla erkeğin spermi tarafından döllenmesiyle de ikizlerin babaları farklı olabiliyor.

İkizler farklı babalardan olabilir mi? Heteropaternal süperfekondasyon olayının ayrıntıları - 1

2010 YILINDA DA YAŞANMIŞTI

İstanbul’da da 2010 yılında meydana gelen olayda ikiz bebek sahibi çift bebeklerin birbirlerine benzememesi sonucu şüphelenerek DNA testi yaptırmıştı. Babaların farklı olduğunun anlaşılması üzerine çiftin mahkemeye gitmesiyle olay basına yansımıştı.

Doktorların "Milyonda bir olur" dediği ve Türkiye'de ilk kez görülen olayda baba boşanma davası açmış ve kendisinden olmayan çocuğu da nüfusundan düşürmüştü.

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