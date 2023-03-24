Mide botoksu nedir? Mide botoksu ile nasıl zayıflanır?

Mide botoksu kaynaklı ölümler Türkiye gündemine oturdu. Özel bir hastanede mide botoksu yaptıran bazı hastaların ise çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomlar yaşaması üzerine inceleme başlatıldı. Peki, mide botoksu nedir?

Mide botoksu nedir? Mide botoksu ile nasıl zayıflanır?

Botulinum toksininin midenin belirli bölgelerine endoskopik olarak enjekte edilmesine dayanan nispeten yeni bir kilo verme yöntemidir.

Mide botoksu yönteminde mide kaslarının kasılması sınırlandırılarak mide boşalma süresi gerekir ve hastada iştah kaybı oluşur, böylece kilo kaybı sağlanmış olur. Midesinde ülser veya gastrit olan hastalarda öncelikle bu hastalıkların uygun tedavisi yapılabilir ve ardından mide botoksu uygulanabilir.


Mide botoksu nedir? Mide botoksu ile nasıl zayıflanır? - 1

KİMLERE YAPILIR?

Diyet ve Egzersiz ile kilo veremeyenlerde, ameliyat olmak istemeyenlerde ve ameliyat riski yüksek olan hastalarda endoskopik olarak uygulanan geçici bir kilo verme yöntemidir.

Kas hastalığı olan ve botoksa alerjisi olan kişiler için işlem uygun değildir.

HAMİLE VE EMZİREN KADINLAR YAPTIRABİLİR Mİ?

Mide botoksunun hamile ve emziren kadınlara uygulanması konusunda yeterli çalışma yapılmamıştır.

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