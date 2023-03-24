Mide botoksu nedir? Mide botoksu ile nasıl zayıflanır?

MİDE BOTOKSU KİMLERE YAPILIR?



Diyet ve Egzersiz ile kilo veremeyenlerde, ameliyat olmak istemeyenlerde ve ameliyat riski yüksek olan hastalarda endoskopik olarak uygulanan geçici bir kilo verme yöntemidir.



Kas hastalığı olan ve botoksa alerjisi olan kişiler için işlem uygun değildir.



HAMİLE VE EMZİREN KADINLAR YAPTIRABİLİR Mİ?



Mide botoksunun hamile ve emziren kadınlara uygulanması konusunda yeterli çalışma yapılmamıştır.