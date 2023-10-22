Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 30 arttı (Uyuz hastalığı neden olur, belirtileri neler, nasıl bulaşır?)

Uyuz vakalarında yüzde 30 artış var. Üstelik bölgesel değil Türkiye genelinde. Türkiye'de dermatoloji polikliniklerine giden her 100 kişiden 30'una uyuz teşhisi koyuluyor.



Uzmanlar bunu salgın olarak niteliyor. Uyuzun bulaşma kaynağıyla ilgili ise yanlış bilinenler var.

Uyuz; Sarcoptes scabiei var hominis adı verilen akarın (böcek) sebep olduğu tüm dünyada yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Gözle görülemeyen ancak mikroskopla seçilebilen uyuz böcekleri insan derisini istila ederek hastalığa yol açarlar. Uyuz böceği deride tüneller açarak bu tünellerin içinde yaşar.

UYUZ NASIL BULAŞIR?

Uyuz genellikle hasta olan biriyle doğrudan ve uzun süreli yakın temas ile bulaşır. Kişiden kişiye genellikle 15-20 dakikalık bir sürede bile yakın temasla (aynı yatakta yatma, ele ele tutuşma gibi) bulaşabilir. Yatak takımı, giysi ve havlu gibi kişisel eşyaların ortak kullanımı uyuzun bulaşmasını ve yayılmasını kolaylaştırır.

UYUZ BELİRTİLERİ KAÇ GÜNDE ORTAYA ÇIKAR?

İlk defa uyuza yakalanan bir kişide belirtilerin başlaması 2-6 hafta kadar sürebilir. Ancak daha önce uyuza yakalanan bir kişide, belirtiler genellikle maruz kaldıktan 1-4 gün içinde ortaya çıkar. Hastalık belirtilerinin başlamadığı bu dönemlerde bile kişi uyuzu başkalarına bulaştırabilir.